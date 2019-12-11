Сирия, 11 декабря. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил доставку гумпомощи в Алеппо и Хасаку. Саперы САА разминировали более двух гектаров территории в Даръа и Дамаске. В Ираке завершился седьмой этап антитеррористической операции «Воля к победе», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Даръа и Дамаске.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут перестрелки с курдскими боевиками в северной части Алеппо; продолжат отвод протурецких отрядов от трассы М-4 на севере САР.

ВС Ирака: завершили седьмой этап антитеррористической операции «Воля к победе».

Провинция Алеппо

В северной части региона вновь интенсифицировались перестрелки между курдскими боевиками и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), союзники Турции открыли огонь по зонам дислокации курдских боевиков недалеко от населенных пунктов Мараназ и Аль-Маликия в районе Тель-Рифата. Кроме того, противоборствующие стороны обмениваются ударами на северо-востоке провинции поблизости от поселения Ялышлы.

Новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в Алеппо. 500 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны были доставлены в населенный пункт Гурек-Мулла.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые сведения о числе перемещенных сил, вернувшихся в Сирию в последние сутки. В соответствии с этими данными, за последние 24 часа на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) прибыли 233 человека из Ливана, еще 618 сирийцев пересекли границу с Иорданией в районе пограничного перехода «Насиб». Как известно, все они бежали в соседние страны в связи с оккупацией их родных населенных пунктов боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства»1. Тем не менее зачистка практически всей территории САР позволила им вернуться на родину. Напомним, среди последних весной — летом прошлого года были освобождены провинции Дамаск, Даръа и Эль-Кунейтра.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают работу по ликвидации следов военного присутствия исламистов в юго-западных районах страны. По информации ЦПВС, саперы САА действовали в районе населенных пунктов Эль-Харра и Джасим в Даръа, а также в городе Дума в Дамаске, в результате чего было разминировано более двух гектаров территории. Удалось уничтожить 37 взрывоопасных предметов.

Провинция Хасака

Курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) подтвердил, что отряды поддерживаемых Анкарой формирований приступили к отводу сил от трассы М-4. Ранее сообщалось о том, что союзники Турции отступили на один километр. Ожидается, что в дальнейшем они передислоцируют свои войска в сторону турецкой границы еще на четыре. «Демократические силы Сирии»**** (SDF), в свою очередь, также должны покинуть район стратегической магистрали, отступив на три километра южнее. Контроль за безопасностью движения на шоссе будет осуществляться сотрудниками российской военной полиции и турецкими вооруженными силами.

Тем временем поступили данные о прибытии нового гуманитарного груза в Хасаку. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечили доставку гумпомощи в населенный пункт Гузалия, где она была распределена среди нуждающихся.

Ирак

Информационный портал Kurdistan 24 сообщает о завершении седьмой фазы антитеррористической операции под названием «Воля к победе», целью которой является выявление и ликвидация так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинциях Дияла, Киркук, Ниневия и Салах эд-Дин. По итогам последнего этапа, правительственным войскам страны, действовавшим при поддержке ВВС Ирака и международной коалиции, удалось уничтожить 18 подземных тоннелей и 20 укрытий террористической группировки, обезвредить 54 взрывных устройства, а также задержать 21 боевика, находившегося в розыске. Общая площадь территории, на которой вели поиски иракские вооруженные силы, составила более трех тысяч квадратных километров. В зону обследования вошли горный район Хамрин, нефтяные месторождения Аджил и Алас, а также ряд населенных пунктов в Дияле.

1 Организация запрещена на территории РФ.