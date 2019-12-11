Медведчук обвинил Киев в умышленной фальсификации коммюнике «нормандского саммита»

Киев, 11 декабря. Окружение президента Украины Владимира Зеленского намеренно допустило ошибку в переводе коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По итогам встречи в Париже главы России, Франции, Германии и Украины приняли коммюнике, в котором подчеркивалось, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате». Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Киев исказил текст документа, а значит, республика не будет выполнять его условия, пока текст не поправят.

По словам Пушилина, «четверка» договорилась обсуждать «все правовые аспекты особого статуса», а «украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты закона об особом статусе». Таким образом, как считает глава ДНР, Киев сужает понятие особого статуса до одного закона.

Медведчук в эфире NewsOne подчеркнул, что появившиеся в тексте коммюнике ошибки — «умышленные действия».

«Мы их правильно вчера в нашем заявлении, когда мы их сразу обнаружили после того, как они были опубликованы на сайте президента, назвали фальсификацией. Причем умышленной фальсификацией, направленной на искажение соответствия оригинала, который был согласован на заседании глав «нормандской четверки» 9 декабря», — заявил глава ОПЗЖ.

По итогам саммита в Париже лидеры стран «нормандской четверки» согласовали коммюнике. В частности, там указано, что к концу марта 2020 года стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и открыть новые пункты пропуска на границе в течение 30 дней. Кроме этого, страны «четверки» призвали контактную группу провести обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года, а также обеспечить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам», передавал RT.

Очередная встреча в «нормандском формате» состоится через четыре месяца. Исходя из коммюнике, одной из основных тем для обсуждения станет проведение местных выборов в Донбассе.

Вечером в среду стало известно, что офис президента Украины исправил опубликованную на сайте украинскую версию текста коммюнике. Как передавала «Газета.ру», из текста было удалено упоминание о законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей.