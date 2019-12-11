Волков устроил провокацию со 100 долларами в попытке дискредитировать Минюст

Москва, 11 декабря. Министерство юстиции РФ в октябре текущего года признало так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» иностранным агентом. Причиной внесения в список иноагентов стал перевод на счет ФБК 2 тысяч евро от испанской компании StarDoors.Com LLC.

Глава ФБК Алексей Навальный и его ближайший помощник Леонид Волков заявили, что в фонде попросту не заметили перевод. В ФБК сообщили, что будут добиваться через суд снятия статуса иноагента.

Однако этим планам не суждено сбыться, так как в среду на счет ФБК поступил очередной платеж из США. Спонсором ФБК оказался житель Майами Александр Ребриков. Волков заявил, что перевод средств ФБК является провокацией Минюста, чтобы якобы не лишать ФБК статуса иноагента. При этом Волков сам же опроверг эту информацию, опубликовав письмо из Альфа-банка, где у ФБК открыт счет.

Из опубликованного письма следует, что банк сам сообщил ФБК, что не может зачислить 100 долларов на счет ФБК, так как счет является рублевым. Из-за границы невозможно спонсировать ФБК через рублевый счет, для этого Навальный использует биткоин-кошельки.

Версия Волкова о провокации со стороны Минюста РФ на этом фоне выглядит абсурдно, куда вероятнее, что соратник Навального решил оправдать ФБК и подорвать доверие к российскому ведомству со стороны поклонников. Очевидно, Волков догадывается, что при очередной проверке на счетах ФБК вновь обнаружат иностранное спонсирование. Чтобы заранее оправдаться перед подписчиками, Волков решил устроить провокацию.

Пока Волков пытается разыграть драму с подставными 100 долларами, Навальный решил отправиться в Лондон собирать деньги с российских миллиардеров в Европе. Бизнесмен Евгений Чичваркин даже открыл свой «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства», чтобы упростить Навальному процедуру сбора средств.