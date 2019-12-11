Ракета «Союз-2.1б» унесла в космос эмблему «Юнармии»

Москва, 11 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно стартовала 11 декабря с космодрома «Плесецк». По согласованию с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на видном месте ракеты разместили логотип Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» — орел и звезду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как рассказали в пресс-службе движения, эмблему «Юнармии» разместили на корпусе ракеты еще в минувшие выходные. В процессе участвовали и самые молодые юнармейцы «Витязи» из города Мирный во главе с начальником регионального штаба Сергеем Тагаевым.

«Орел — один из самых популярных геральдических знаков, символизирующих силу, высоту духа, молодость и героизм, — объясняют в «Юнармии». — Звезда — логотип Российской армии».

Символ «Юнармии» разместили также на боевых кораблях, подводных лодках, воздушных судах и других объектах Минобороны в честь Года памяти и славы — 2020, объявленного президентом России Владимиром Путиным в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Еще одна задача данной акции — популяризация движения, которое на данный момент насчитывает больше 600 тысяч участников по всей стране. Выход «Юнармии» в космос должен побудить молодежь вступать в ряды движения, а как следствие, будет повышаться престиж службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — прокомментировал юнармейский лидер, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с символом юнармейцев стартовала в штатном режиме в 11.54 по Москве, после взлета ее взяли на сопровождение наземные средства ВКС России.

Напомним, что это шестой пуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в этом году, предыдущий старт выполнили 25 ноября.