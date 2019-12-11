Москва, 11 декабря. Российский политолог и экономист Евгений Сатановский заявил, что отстранение России от участия в соревнованиях является расправой «международной спортивной мафии» над российскими спортсменами.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от участия в международных спортивных соревнованиях. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе. В течение 21 дня российская сторона может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

Сатановский жестко отреагировал на решение WADA об отстранении России, отметив, что «международная спортивная мафия нас припечатала». Он также добавил, что отстранение России от международных соревнований является результатом антироссийской деятельности зарубежных недоброжелателей и «приводит в плохо контролируемое бешенство».

«Враги у страны были и будут. Мир так устроен. Но в данном, конкретном случае, спортсменов жалко. Страну тоже», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев назвал решение WADA очередным проявлением «антироссийской истерии», которая продолжается на протяжении последних нескольких лет. Кроме того, премьер-министр заявил о необходимости обжаловать решение WADA.

По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, представляющие интересы России юристы в ближайшее время обжалуют решение WADA в Спортивном арбитражном суде. Председатель Совфеда подчеркнула, что решение Всемирного антидопингового агентства свидетельствует о его ангажированности, поэтому Россия намерена отстаивать свою позицию всеми законными способами.