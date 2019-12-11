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В Кемерово появится новая шестиполосная дорога

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В Кемерове появится новая шестиполосная дорога

Кемерово, 11 декабря. Новая шестиполосная дорога в Кемерово станет продолжением Комсомольского проспекта на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Ее протяженность составит 919 м. Ширина проезжей части составит 21 м, при этом ширина одной полосы движения — 3,5 м.

Кроме того, дорогу покроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Проект строительства также включает в себя 44 опоры освещения и ливневую канализацию — соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Начальная сумма контракта составляет 258 млн рублей. В настоящий момент городские власти ищут подрядчика. Торги пройдут 17 декабря.

 

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