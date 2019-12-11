Москва, 11 декабря. Российский Ка-52 с легкостью мог расправиться с американским БПЛА в Сирии. Об этом заявил военный летчик Борис Барсуков.

Он объяснил, почему российскому вертолету Ка-52 не удалось перехватить американский ударно-разведывательный беспилотник в САР.

В интервью iReactor он отметил, что вертолет РФ имел все шансы перехватить беспилотник, однако из-за небольшой площади зоны ответственности российской стороны он не смог продолжить преследование. Борис Барсуков назвал Ка-52 «великолепным ударным вертолетом, который оснащен всеми комплексами вооружений, позволяющий направлять их как по воздушным, так и по наземным целям».

«В зависимости от расстояния и от курса американского беспилотника, к которому он шел, вполне возможно, что до границы зоны ответственности России оставалось небольшое расстояние. Поэтому он просто не успел его уничтожить. А так, у американского дрона просто не было бы шансов», — подчеркнул Барсуков.

По данным некоторых СМИ, российские ВКС подняли на перехват американского БПЛА вертолет Ка-52 на северо-западной части Сирии.

Федеральное агентство новостей подготовило большое расследование по Сирии в трех частях, которое касается в том числе поддержки либеральными СМИ террористов в Сирии и защите США боевиков на территории ближневосточной республики.

Первая часть расследования рассказывает о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, который сотрудничает с террористами. Вторая часть посвящена фактам защиты боевиков со стороны Соединенных Штатов. В третьей части расследования говорится о военной операции России против боевиков в САР.