Эксперт сравнил Зеленского с Порошенко после показа «Слуги народа» на российском ТВ

Сегодня на телеканале ТНТ началась трансляция сериала «Слуга народа». В нем украинский президент (по совместительству – актер) Владимир Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который выдвигает свою кандидатуру на выборах президента. Всего было снято три сезона. На украинском телевидении премьеру показали еще осенью 2015 года. Свое отношение к показу фильма в России в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал украинский политолог Юрий Кот.

Зеленский подчеркивает свою общность с главным героем, называя себя народным борцом за справедливость.

Некоторых зрителей удивил тот факт, что известный российский канал пиарит украинский фильм и политика, с которым у руководства страны сложились, мягко сказать, напряженные отношения.

«Этот фильм покажут не то что с участием Владимира Александровича Зеленского, а при его непосредственном продюсировании этого проекта, он просто зарабатывает на этом деньги. Это лишний раз демонстрирует всему украинскому народу, как наши политики относятся к тому, что говорят. В свое время Порошенко всем рассказывал, что для нас Россия «агрессор», что мы воюем с Россией, но при этом имел липецкую фабрику и нормально торговал своей продукцией. Сейчас Зеленский делает то же самое – такой же, как и Порошенко! Тоже рассказывает народу, что у нас с Россией война, но при этом денюжку вовсю зарабатывает. Зарабатывает на всем. Я не удивлюсь, если мы узнаем, что группа «95-й квартал» где-нибудь на российских корпоративах выступает», – рассказал в интервью Федеральному агентству новостей украинский политолог Юрий Кот.

Герой фильма Василий Голобородько в итоге становится президентом. По сюжету второго сезона после провальных реформ, проведенных по требованию МВФ, Голобородько уходит в отставку, но выдвигает свою кандидатуру на следующие выборы президента Украины.

Стоит обратить внимание, что «Слугу народа» также продали телеканалaм Эстонии и Казахстана.

«Здесь, на самом деле, нечему удивляться. Это обычная реальность украинской политики, когда врут, обманывают, другим запрещают все, что угодно, а себе и своим друзьям разрешают, опять же, все. Зеленский, к сожалению огромному, не стал исключением из этого правила, а скорее, ужасающе его подтвердил. Ведь посмотрите, что он, подлец, делает! Он действительно был антисистемным, он действительно был народным, он действительно людям обещал справедливость, правду, а в результате все получилось с точностью до наоборот: не просто обманул, а цинично обманул украинский народ», — эмоционально высказался Юрий Кот.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет смотреть сериал из-за большой занятости. Также о премьере высказался комический актер Федор Добронравов.