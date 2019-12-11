США готовят новые санкции против РФ за помощь Сирии

Вашингтон, 11 декабря. Комитет по иностранным делам Сената США в среду одобрил введение новых санкций против России за поддержку Сирии. Об этом заявил член комитета — сенатор-демократ Роберт Менендес.

В ближайшее время инициативу должен рассмотреть Сенат и при необходимости внести поправки. Документ обязывает Госдепартамент предоставить парламенту список российских физических и юридических лиц, которые оказывают финансовую, материальную или технологическую помощь Сирии и «повышают способность правительства САР приобретать вооружение». Попавшим под санкции лицам будет запрещено вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, а также посещать США. Кроме того, их активы будут заморожены.

При этом отмечается, что президент страны Дональд Трамп может отказаться от введения санкций, если это «отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США».

Напомним, что Соединенные Штаты уже много лет пытаются свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада, поддерживая вооруженную оппозицию и террористические группировки. В настоящее время в САР находится военный контингент США, который незаконно добывает и вывозит контрабандой сирийскую нефть с захваченных курдскими боевиками территорий. Присутствие американских сил на сирийской земле является незаконным. Вашингтон не получал для военной операции ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН.

Россия же оказывает помощь Сирии на законных основаниях, поскольку правительство САР само обратилось к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с террористическими группировками.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.