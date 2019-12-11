Экс-депутат Рады отреагировал на задержание сторонника «Правого сектора» в России

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ России сторонника запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1. Ранее ФСБ сообщила, что в Мурманске был задержан гражданин России, сторонник «Правого сектора», когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко крайне обеспокоен расползанием, как он выразился, «националистической заразы» с территории Украины в другие страны — в том числе в Россию и в Европу.

«Я как украинский политик полностью поддерживаю действия Российской Федерации по борьбе не только с внутренним терроризмом, но и с международным. А сегодня одним из рассадников международного терроризма является Украина, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вот уже и в Мурманске задержали засланного казачка, сотрудничающего с «правосеками», этими извергами, которых я считаю настоящими террористами, как и «Азов», и другие праворадикальные группировки, действующие на Украине».

По словам Журавко, все эти группировки, посланцы которых добрались до других стран, — не только до России, но и, например, до Польши, с высокой долей вероятности управляются из единого центра. По мнению политика, главный террористический центр находится в Соединенных Штатах.

«США и их сателлиты распространили эту черную беду на весь мир, и теперь Европа, да и не только она, пожинает горькие плоды. Европа сделала большую ошибку, поддержав «майдан», — этот рассадник терроризма, проплаченный Соединенными Штатами. С этими отморозками, которых Украина рассылает по всему миру, надо бороться самым жесточайшим образом. Они почувствуют на своей шкуре, как Россия борется с терроризмом! Как говорится, «не буди лихо, пока оно тихо!» — иначе это кончится для них плохо», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Сообщалось, что женщина была завербована украинскими спецслужбами.

1 Организация запрещена на территории РФ.