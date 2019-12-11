Устроившие теракт в метро Петербурга стали для либералов новыми «жертвами режима»

Москва, 11 декабря. Либеральные СМИ принимают попытки оправдать устроивших теракт в Петербурге выходцев из Средней Азии, выставив их «жертвами режима».

Так, например, главный редактор The Insider Роман Доброхотов написал в Twitter, что российские власти «ни за что» бросают в тюрьму граждан Узбекистана по «липовому обвинению», а российское общество не возмущается в связи с таким «произволом» властей.

«Одиннадцать человек укатывают на 20 лет ни за что после пыток и липового обвинения, а всем плевать, потому что — ну узбеки там всякие, кому это интересно», — негодует он.

Доброхотов акцентировал внимание на том, что никто из фигурантов уголовного дела не признал свою вину, а само обвинение против них якобы было сфабриковано. Далее The Insider описывает «зверства» сотрудников ФСБ, которые, как утверждают журналисты, держали подозреваемых на цепи в подвале, угрожали убить родителей, изнасиловать жен и скормить их свиньям. А после следователи «избивали» задержанных на Мойке и «подбрасывали им улики».

Про пытки и «секретную тюрьму ФСБ» также сообщили петербургская «Фонтанка» и радиостанция «Эхо Москвы», которая получает финансирование от беглого российского олигарха Михаила Ходорковского из-за рубежа.

«Для Доброхотова, Ходорковского и их соратников, по всей видимости, главное – использовать любые происшествия и события, включая человеческие трагедии, которые могут послужить информационным поводом для поднятия пустой шумихи на тему якобы царящего в стране «тоталитарного режима», — пишет «Политика сегодня».

Издание напомнило, что попытки обелить осужденных преступников могут быть восприняты как публичное оправдание терроризма, за которое предусмотрена ответственность.

Ранее сообщалось, что все 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро признаны виновными. Организатор атаки Аброр Азимов приговорен к пожизненному заключению. Остальные десять подсудимых получили сроки от 19 до 28 лет. Кроме того, им придется выплатить штраф и компенсации родственникам погибшим, а также метрополитену.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Следствие установило, что 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал бомбу в вагоне метро, когда поезд находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами трагедии стали 16 человек, 103 пассажира получили ранения.