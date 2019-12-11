Москва, 11 декабря. Соединенные Штаты не ставят перед собой целей помочь сирийскому народу. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он призвал Вашингтон вывести свой военный контингент из Сирии. Эксперт подчеркнул, что изначально действия США были направлены на деструкцию.

«Это политика неуправляемого хаоса, которая до этого была отличным образом продемонстрирована на Ближнем Востоке. Я имею в виду и Ирак, и Ливию, и отчасти то, что происходит в Йемене», — сказал Гаспарян в разговоре с корреспондентом Inforeactor.

По его словам, Россия восстановила порядок на территории Сирии. Собеседник издания заявил, что «ключевое военное поражение этим «бармалеям» из запрещенных в Российской Федерации организаций нанесли именно российские ВКС».

Гаспарян считает, что Вашингтон нужно призвать к ответу и заставить американского президента Дональда Трампа вывести из Сирии военный контингент, который присутствует на территории республики незаконно.

«Нам бы, конечно, хотелось бы увидеть аналогичные движения Соединенных Штатов. Но они не следовали. Сейчас им это вообще не нужно. И лучшее, что США сейчас могли бы сотворить, — это убраться навсегда из Сирии и оставить эту страну в покое. Потому что ничего другого, судя по всему, они сделать неспособны, — резюмировал Армен Гаспарян.

Федеральное агентство новостей серию материалов о Сирии. Первая часть материала посвящена журналисту «Новой газеты» Денису Короткову, которого уличили в сотрудничестве с террористами.

Во второй части ФАН представил факты, доказывающие, что Вашингтон оказывает весомую поддержку террористам в Сирии. В третьем материале говорится о героизме россиян в борьбе с боевиками на территории ближневосточной республики.