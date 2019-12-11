«Атлас столичного города Санкт-Петербурга» представили после реставрации. ФАН-ТВ

В Центральном государственном историческом архиве состоялась презентация «Атласа столичного города Санкт-Петербурга» после реставрации.

Атлас состоит из 11 административных частей и 51 квартала, он был составлен еще при Сенате 1798 года. Все чертежи выполнены акварелью вручную. В последний раз его реставрировали еще в советское время. Сейчас восстановление заняло несколько месяцев. В атласе заменили обложку, сделали кожаный переплет вместо картонного, практически похожий на тот, что был изначально.

Атлас превосходит предшествующие городские планы по степени точности, охвату территории, масштабности и сохранности. Это единственный документ городских архивов, входящий, в реестр уникальных документов Российской Федерации.

По словам заведующей отделом использования и публикации документов Центрального городского архива Санкт-Петербурга Елены Князевой, документ позволяет сделать более точными представления об ушедшей эпохе.

«Он составлен в масштабе 25 саженей, и настолько крупный масштаб позволяет рассмотреть местность до мельчайших подробностей. К атласу приложена генеральная ведомость, которая содержит статистические сведения. В этой ведомости указано количество деревянных домов, количество каменных домов. Размеры площади различных дворов, улиц, площадей, водного пространства. Адмиралтейские части, первая, вторая и третья, они были застроены на 90% каменными домами и только на 10% деревянными. В то время как Петербургская сторона вообще была застроена на 98% деревянными зданиями», — рассказала Елена Князева, заведующая отделом использования и публикации документов ЦГИА СПб.

Атлас выполнен высокохудожественно, одни картуши неоспоримо имеют художественное значение. Их более 300, и ни один из рисунков этих картушей не повторяется.

Картуш — это художественное обрамление, которое выполнено в виде бумаги либо рулона с надорванными краями.

Всего атлас содержит 161 лист, в него включены 158 планов города. Он считается самой подробной картой Северной столицы XVIII века.