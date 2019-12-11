Петросян назвал «издевательствами» сообщения о свадьбе с молодой помощницей

Москва, 11 декабря. Юморист Евгений Петросян в своем Instagram отреагировал на сообщения СМИ о свадьбе со своей помощницей Татьяной Брухуновой.

В качестве ответа он опубликовал совместную фотографию с адвокатом Сергеем Жориным. Юрист представлял интересы Петросяна в ходе бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. В подписи к снимку комик отметил , что пока СМИ «издеваются и разбирают по косточкам» его личную жизнь, что, по его мнению, является «позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», он побывал на спектакле «Ревизор», главную роль в котором исполнил Владимир Машковым. Постановку он назвал «настоящим театральным праздником». Юморист с восторгом добавил, что актеры и художник оказались на уровне самого Николая Васильевича Гоголя.

Но при этом он не подтвердил, но и не опроверг информацию о своей свадьбе с Брухуновой. Как отмечает портал «Дни.ру», в комментариях некоторые подписчики Петросяна предположили, что таким образом артист опроверг слухи о свадьбе, но сам комик на это ответил отрицательно.

«Ничего не опровергал и не утверждал. Я сказал, что вмешиваться в мою личную жизнь они не имеют права. Это непристойно», — написал он.

Напомним, о планирующемся бракосочетании Петросяна СМИ сообщили 9 декабря со ссылкой на анонимного источника из близкого окружения Петросяна и Брухуновой. Помимо этого, в соцсетях Татьяны появилось фото с букетом, который приняли за свадебный. Уже экс-жена артиста Елена Степаненко в комментарии таблоидам призналась, что не в курсе, было ли бракосочетание, но, если это правда, то она желает Петросяну и его новой супруге счастья.