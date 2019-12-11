Суд приговорил бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга к 3,5 года колонии

Москва, 11 декабря. Бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга приговорили к 3,5 года колонии общего режима за соучастие в хищении 24,6 млн рублей. Соответствующее решение в среду вынес 235-й гарнизонный военный суд.

«Признать Горринга виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — заявил судья Илья Романенков.

Суд зачел Горрингу в срок отбывания наказания время в СИЗО с момента задержания 8 марта 2019 года. Кроме того, суд не стал назначать Горрингу дополнительное наказание в виде штрафа, лишать воинского звания майора запаса и не запретил занимать руководящие должности.

Горринга арестовали в начале марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Из холдинга он был уволен за нарушение корпоративной этики после того, как в Сети появилось видео, на котором топ-менеджер нецензурно высказывался о работе и сотрудниках, а также намекал на близкие связи с подчиненными.