Эксперт посоветовал Европе извиниться за собственные грехи во Второй мировой войне

Европа должна проанализировать собственные грехи, покаяться, встать на колени и извиниться, а уже потом что-то говорить роли СССР во Второй мировой войне. Так считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Глава российского государства Владимир Путин указал на попытку исказить историю о Второй мировой войне в резолюции Европейского парламента. Он подчеркнул, что со стороны ЕС постоянно можно наблюдать желание исказить историческую правду. При этом к ним подключились не только наследники пособников нацистов, но и международные институты.

Возмущение российского президента вызвал тот факт, что представители Европарламента ставят на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, а также обвиняют СССР в развязывании войны наряду с нацистской Германией.

«А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата», ― подчеркнул Путин.

Как отмечает Игорь Коротченко, искажения правды о Второй мировой войне является последовательной антироссийской политикой Запада.

«Запад забыл про Мюнхенский сговор, с помощью которого Адольфу Гитлеру открыли возможность для оккупации и захвата целого ряда государств Европы. Франция и Великобритания забыли, что они отказались создавать вместе с Советским Союзом систему коллективной безопасности в Европе, фактически бросив Чехословакию на растерзание Гитлеру. Также на Западе забыли, что их дипломатия руками англичан и французов подталкивала Гитлера к агрессии и движению на восток», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Европа своим бездействием и «преступной, страусиной политикой» открыла Гитлеру дорогу к власти, напоминает эксперт. По его словам, немаловажную роль в этом сыграла Польша, которая также отказалась пускать советские войска на помощь Чехословакии.

«Польша вела сепаратные переговоры с Гитлером. Кроме того, Польша участвовала в оккупации части Чехословакии. Поэтому европейцам, прежде чем ставить на одну доску ответственности Советский Союз и гитлеровскую Германию, следует проанализировать собственные грехи, покаяться, встать на колени и извиниться, а уже потом пытаться лягать на Россию. Им нужно посмотреть на собственные позорные страницы истории», — посоветовал европейцам Коротченко.

Ранее депутаты Европарламента выступили с инициативой разработать долгосрочную стратегию по противодействию России. Польские парламентарии Анна Фотыга, Витольд Ващиковский, Яцек Сариуш-Вольский и Кароль Карский заявили, что обеспокоены «враждебной российской пропагандой» и деятельностью террористов.