Стратегическая трасса Хасака — Алеппо позволит запустить промышленность Сирии

Москва, 11 декабря. Возобновление движения автотранспорта по стратегически важной трассе М4 Хасака — Алеппо в Сирии стало очередным шагом на пути восстановления нормальной жизни в республике. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

«Восстановление путей сообщения и минимальной инфраструктуры является главной задачей для сирийского правительства», — отметил эксперт.

Он также добавил, что властям Сирии придется решать масштабные задачи в сфере восстановления народного хозяйства республике. По данным ООН, для восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии необходимо не менее 412 миллиардов долларов.

«Причем речь идет только об инфраструктуре и, естественно, Сирии никто таких денег не даст», — пояснил Крылов.

При этом эксперт подчеркнул, что восстановление движения автотранспорта по трассе М4 Хасака — Алеппо позволит реанимировать промышленность в северных районах Сирии, что станет толчком для восстановления экономики САР, передает «Экономика сегодня».

Напомним, в начале октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией. Кроме того, турецкие военные планировали обезопасить трассу М-4, которая служила коридором для террористов.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не принимали участия в боевых действиях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

Ранее ФАН опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористами ИГ. Нашим корреспондентам удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против группировки ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

9 декабря 2019 года в столице Казахстана состоялся 14-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. По словам специального представителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, в ходе переговоров обсуждалось незаконное присутствие войск США в Сирии, а также незаконная добыча и экспорт сирийской нефти, которую осуществляет Вашингтон при поддержке курдских террористов. Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона считает неприемлемой оккупацию нефтяных месторождений в Сирии американскими военными, а также настаивает на выводе войск США и международной коалиции из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.