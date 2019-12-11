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ФАН-ТВ

Глава СПЧ рассказал, что обсуждалось на заседании с Путиным. ФАН-ТВ

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10 декабря в День прав человека под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Встреча длилась более трех часов. За это время были подняты самые актуальные и обсуждаемые темы, например, вопросы совершенствования судебной системы, поддержки соотечественников за рубежом, защиты прав несовершеннолетних, обсуждались летние московские митинги. Помимо политических вопросов были подняты и социальные.

«Очень важно, чтобы был баланс между проблемами политическими и теми, которые волнуют десятки и сотни тысяч людей», — отметил Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте РФ по правам человека.

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