Глава СПЧ рассказал, что обсуждалось на заседании с Путиным. ФАН-ТВ

10 декабря в День прав человека под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Встреча длилась более трех часов. За это время были подняты самые актуальные и обсуждаемые темы, например, вопросы совершенствования судебной системы, поддержки соотечественников за рубежом, защиты прав несовершеннолетних, обсуждались летние московские митинги. Помимо политических вопросов были подняты и социальные.