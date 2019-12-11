Депутата Госдумы заочно приговорили на Украине к 14 годам тюрьмы



Киев, 12 декабря. Святошинский районный суд Киева заочно приговорил депутата Государственной думы России, экс-депутата Крыма Светлану Савченко к 14 годам заключения. Ее обвинили в госизмене.

Приговор был вынесен заочно. Ранее она была объявлена в розыск так называемой «прокуратурой Автономной Республики Крым». И эта структура сегодня «доказала вину» Савченко в суде. Представители «прокуратуры АРК» заявили, что Савченко участвовала в заседаниях крымского парламента, где принимали постановления «О независимости Крыма» и «О правоприемстве Республики Крым», а также также голосовала за Конституцию Крыма, согласно которой полуостров воссоединился с Российской Федерацией, сообщает телеканал 360.

Сама Савченко в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила, что она не собирается обжаловать этот приговор.

«Ни к праву, ни к здравому смыслу это решение не имеет никакого отношения. Что там можно обжаловать?» — заявила Савченко.

Кроме того, она подчеркнула, что гордится тем, что участвовала в принятии решений, которые «освободили Крым от угрозы войны и вернули крымчан на родину». Савченко уверена, что логика, по которой «доживает Украина, приведет к катастрофе».

Савченко была депутатом Госсовета Крыма с 2014 по 2016 года, занимала пост председателя комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия. Депутатом Госдумы РФ она стала в 2016 году.

Напомним, Крым воссоединился с РФ весной 2014 года. Жители полуострова не признали новое правительство Украины, пришедшее к власти после государственного переворота, и провели референдум, по итогам которого приняли единогласное решение о выходе из состава Украины. Киев итоги референдума не признает.