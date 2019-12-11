Турция не блефует, угрожая закрыть используемую США военную базу «Инджирлик»

Москва, 11 декабря. Власти Турции не блефуют, угрожая закрыть используемую США военную базу «Инджирлик», если Вашингтон не прекратит давление на Анкару. Об этом в среду заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Такие угрозы Анкары — вполне логичное следствие глупой политики США последних лет в отношении Турции. Вашингтон поставил целью любыми путями «завинтить» разболтавшийся болтик в системе НАТО», — пояснил он «Экономике сегодня».

Американцы считают, что турецкое руководство проявляет слишком большую самостоятельность. Они пытаются с помощью кнута «дисциплинировать» своего партнера, однако делают это слишком топорно, чем добиваются обратного результата. Вместо того, чтобы подчинить Турцию своей воле, Соединенные Штаты все больше настраивают ее против себя, а заодно подталкивают в сторону России.

Каждый раз попытки Соединенных Штатов воспитывать Турцию оборачиваются громким скандалом. Сначала Вашингтон угрожал признать геноцид армян на контролируемых Османской империей территориях. Потом обещал «уничтожить экономику». Теперь речь зашла про санкции в связи с покупкой российских систем С-400. При этом американцы совершенно не берут в расчет интересы самой Анкары, которая в первую очередь хочет обеспечить себе безопасность.

И теперь Вашингтон может столкнуться с плодами своей работы. Блохин обратил внимание на то, что закрытие «Инджирлика» станет большим ударом для США. Эта авиабаза является важнейшим американским форпостом на Ближнем Востоке. Кроме того, потеря доступа американцев к аэродрому будет означать окончательный разворот Турции в сторону России. И сейчас Вашингтону нужно решить — либо он смирится с тем, что ему придется уважать чужие национальные интересы, либо окончательно потеряет Анкару в качестве союзника.

Напомним, что на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о возможности закрытия авиабазы «Инджирлик», которую используют ВВС США и которая является элементом американской ПРО. Данное заявление было сделано после того, как члена Конгресса США предложили наказать Турцию за покупку С-400.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части расследования рассказывалось о связях боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Во второй говорилось о сотрудничестве США с боевиками ИГ1.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.