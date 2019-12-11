Автомобиль протаранил здание «Ленты» на улице Бабушкина в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 декабря. Водитель автомобиля Kia протаранил здание магазина торговой сети «Лента» на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга.

В результате аварии в гипермаркете началось задымление. Посетителей магазина оперативно эвакуировали. При этом, по словам очевидцев, персонал никого не организовывал, пишут Невские новости.

Сильное задымление и запах гари возникли из-за того, что водитель въехавшего автомобиля настойчиво не хотел отпускать педаль газа.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Водителя забрали на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что КамАЗ врезался в шесть машин на автостоянке в Одинцово, передает РИАМО.