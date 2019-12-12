Лаврентьев осудил оккупацию США и разграбление американцами нефтяных полей в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил на пресс-конференции по итогам 14-й встречи в «Астанинском формате», что Соединенные Штаты должны наконец вывести войска из САР. Он уверен, что это серьезно поспособствует урегулированию ситуации в стране. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Американский военный контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии», — подчеркнул Лаврентьев.

В частности, уход американцев решит сохраняющиеся противоречия между политическими силами курдов и официальным Дамаском, добавил он.

Кроме того, спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию рассказал, что на полях 14-го раунда переговоров в Нур-Султане обсуждался вопрос незаконного пребывания войск США в САР и захват американцами сирийских нефтегазовых месторождений. Он напомнил, что российская сторона считает оккупацию Соединенными Штатами источников природных ресурсов за Евфратом неприемлемой.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил в интервью ФАН, что Россия — одна из немногих стран, которая уже не в первый раз выражает осуждение действий американцев в Сирии на международном уровне. Тем не менее крупнейшие организации и в первую очередь ООН из-за своей политической ангажированности продолжают игнорировать преступления США.

«Безусловно, по международным законам присутствие Соединенных Штатов в САР — это однозначно оккупация, противоправное занятий суверенной территории другого государства. Притом Сирия и сама является членом ООН, но все равно большинство участников этой организации как будто не замечает темы американского присутствия. Это происходит, потому что многие остальные входящие в состав ООН страны политически зависимы от США. Соответственно, именно американцы «заказывают» информационную повестку перед тем или иным заседанием организации», — пояснил наш собеседник.

В таких условиях американцы могут безнаказанно продолжать интервенцию еще очень долго, прикрываясь различными отговорками. Именно это они и пытаются для себя обеспечить, тем более что нефть за Евфратом служит им хорошим экономическим подспорьем.

«Трамп говорил, что Вашингтон будет удерживать сирийские нефтяные скважины до тех пор, пока в САР не восторжествует демократия. Однако, конечно, не стоит воспринимать это высказывание буквально: он, безусловно, имеет в виду не честные выборы и создание новой конституции. Речь о том, что американцы добровольно уйдут лишь тогда, когда в Сирии будет установлено подконтрольное Белому дому марионеточное правительство. Чтобы легитимные власти не могли восстановить суверенитет над всеми регионами, США сейчас продолжают дестабилизировать обстановку, пытаясь восстановить очаги войны. Для этого используются, в частности, курдские группировки», — подытожил Анатолий Матвийчук.

Федеральное агентство новостей на днях выпустило третий материал из серии публикаций о САР, в котором был раскрыт настоящий масштаб участия россиян в разгроме «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Среди прочего, нашим корреспондентам удалось взять комментарий у бывшего боевика ИГ1, который поделился, что накануне разблокирования Дейр-эз-Зора в рядах террористов уже глубоко засел смертельный страх перед русскими.

В предыдущей большой статье из серии сирийских публикаций были подтверждены контакты США с ИГИЛ1. В частности, было установлено, что американцы снабжают террористов военными советниками и оружием, а те в ответ предоставляют им доступ к нефтеносным районам Заевфратья. Вывоз энергоресурсов из этих залежей приносит главным лицам Пентагона большие прибыли и формирует денежный фонд, из которого кормятся лояльные к Вашингтону джихадистские бандформирования, действующие в регионе.

В первой части отдел расследований ФАН вычислил, что с ИГ в Сирии тесно связаны также и ряд российских либералов, в том числе сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и беглый экс-олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.