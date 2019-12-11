Посол Японии прокомментировал санкции WADA против России

Москва, 11 декабря. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от международных соревнований на четыре года не зависит от Токио. Об этом заявил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Дипломат отметил, что Япония благодарна России за поддержку при выборе места проведения Олимпиады 2020 года и хотела бы видеть российских спортсменов на состязаниях в Токио, сообщает «Парламентская газета».

«Мы очень хотим [чтобы Россия участвовала], но это решение от нас не зависит», ― заявил Кодзуки в ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил на четыре года Россию от крупных мировых состязаний, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что адвокаты в ближайшее время подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать вердикт исполкома WADA об отстранении РФ от международных соревнований. По словам спикера Совфеда, Москва не может согласиться с таким решением, поэтому спортивные адвокаты подадут иски в CAS. По ее мнению, вердикт исполкома WADA несправедливый и противоречит основам олимпийского движения.