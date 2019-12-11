Выход в РФ сериала «Слуга народа» с Зеленским застал врасплох звезду «Сватов»

Выход на российском ТВ украинского сериала «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли уже наделал много шума в Сети. В украинских соцсетях недвусмысленно намекают на «зраду» (предательство). Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян специально для Федерального агентства новостей связался со звездой «Сватов» Федором Добронравовым, чтобы обсудить очередную российскую премьеру от «Квартала 95».

Федора Добронравова застали врасплох

Я не впервые общаюсь со звездой популярного сериала «Сваты» Федором Добронравовым.

На этот раз я обратился к Добронравову по поводу выхода на экраны российского ТВ сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Что характерно, и «Сватов», и «Слугу народа» производит украинская компания «Студия Квартал 95», которую связывают с Владимиром Зеленским. Однако, окончательно уставший от сплетен и слухов, Добронравов был лаконичен и отказался подробно рассказывать о своем отношении к громкой премьере.

На вопрос, как он относится к тому, что сериал производства студии «Квартал 95» «Слуга народа» с Зеленским начинают показывать на российском ТВ, Добронравов резко ответил:

«Я даже понятия об этом не имею!»

Судя по всему, выход конкурентной продукции застал Федора Добронравова врасплох: по сути, теперь два сериала «Квартала 95» начнут бороться друг с другом за зрительский интерес, и артист счел для себя невозможным высказывать свое отношение к этому.

«Слуга народа» с Зеленским в России: украинские соцсети гудят

Украинские медиа и соцсети буквально гудят в связи с выходом сериала «Слуга народа» в России. Трейлер ТНТ подогрел интерес, но еще до его выхода украинская аудитория критически высказывалась по поводу продажи России прав на показ сериала.

Вспомнили и о бывшем президенте Украины Петре Порошенко с его липецкой фабрикой. В общем, Зеленскому и «Кварталу 95» за эту премьеру уже, образно говоря, прилетело.

Ну и, разумеется, пошли разные домыслы в стиле — дескать Зеленский на переговорах по газу в Париже сумел договориться с «Газпромом» о выходе сериала «Слуга народа» на одном из каналов «Газпром-медиа». Дошло до обвинений в адрес Зеленского в «торговле на крови». Подобных заявлений в украинском сегменте соцсетей сегодня, как говорится, вагон и маленькая тележка.

Разъясним, чтобы не было кривотолков. Показ сериала «Слуга народа» в России стал возможен после покупки прав телеканалом ТНТ у международного дистрибьютора — шведской компании Eccho rights. Ранее появилась информация от «Квартала 95», что сериал уже продан более, чем в 20 стран.

«Сваты» vs «Слуга народа»: душевное тепло против политической агитки

Теперь выложим карты на стол и по гамбургскому счету сравним два продукта от «Квартала 95». Именно это я хотел попросить сделать Федора Добронравова, но тот не рискнул комментировать политику студии, в которой сам снимается.

Как человек, давно и внимательно следящий за шоу-бизнесом, могу сказать: если «Сваты» несут тепло и душевность, так как это сериал для семейного просмотра, который объединяет людей, то «Слуга народа» — всего лишь умело скроенная политическая агитка, которая помогла Зеленскому победить на выборах.

Да, безусловно, «Слуга народа» сделан талантливо, все акценты расставлены точно. Для украинского телерынка этот продукт был очень органичным. Но вот для российского рынка, на мой взгляд, это произведение является сомнительным, даже в некоторой степени шок-контентом. Думаю, у россиян возникнут обоснованные вопросы, почему политика Украины, которая во многом противоречит российской, открыто пропагандируется на отечественном ТВ. Могут возникнуть вопросы к высказываниям в сериале о Крыме, о руководстве России и так далее: много вопросов может появиться.

Я этот сериал посмотрел от начала и до конца. Первый сезон довольно бодрый, а потом начался резкий спад. Если бы меня спросили, стоит ли в России на эфирном ТВ показывать этот продукт, я бы ответил: однозначно нет!

А вот новые серии сериала «Сваты», которые обещаны уже к лету, я жду. Не ожидаю от этого фильма никакой грязи. Гарантом этого служит участие в проекте Федора Добронравова и других замечательных артистов, а также неполитический характер самого произведения. Там нет никаких политических дрязг. Именно это сделало сериал «Сваты» в равной степени популярным и в России, и на Украине.

И даже не имеет значения, что оба сериала — и «Сваты», и «Слуга народа» — выпускает одна студия. Бывают произведения (я имею в виду «Сватов»), когда вообще не имеет значения, в какой стране выпускался контент.

Почему в свое время перестали снимать сериал «Сваты»

Пару лет назад мне удалось, как говорится, из первых рук узнать, почему перестали снимать сериал «Сваты». Часть информации в кулуарах одного из кинофестивалей мне поведал сам Федор Добронравов. Тогда сериал пытались перезапустить, и артист сказал в интервью, что продолжение «Сватов» снимать будут долго, чтобы охватить все времена года. Добронравов уверял, что все артисты в сериале остались те же, трудности удалось преодолеть, и вся съемочная группа сумела собраться снова. Снимать решили в Белоруссии, этот вариант устроил всех. Тогда Добронравов уверял, что к середине 2018 года удастся завершить работу над сериалом, и новые серии «Сватов» смогут выйти на телеэкраны.

Однако в эти планы вмешались обстоятельства. И неконструктивная политика Украины, и здоровье главной звезды «Сватов» (Добронравов немного приболел). Напомню, в Киеве времен Порошенко даже попытались запретить сериал. Тогда Зеленский записал гневное видеообращение по этому поводу.

Разумеется, после президентских выборов, в которых он одержал победу, все проблемы ушли, и сериал удалось фактически перезапустить. В Киеве сняли все претензии к Добронравову, но появилась масса слухов, что меняют название проекта и даже, что часть артистов из него уходит. Однако Федор Добронравов недавно все эти слухи развеял и пригрозил клеветникам судом.

Добронравова больше всего раздосадовало, что его регулярно кто-то «хоронит». Последняя информация, которую он озвучил, сводится к тому, что все ждут снега и зимы, чтобы снять натуру. Артист надеется, что в ближайшие месяцы удастся завершить съемки, и к лету новые серии «Сватов» будут готовы для показа на ТВ.

Так что: меньше политики — больше добра и человечности!