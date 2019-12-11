США больше не в состоянии влиять на санкционную политику ЕС, уверен политолог

На саммите лидеров стран Европейского союза 12-13 декабря будет рассмотрен и, скорее всего, решен в положительную сторону вопрос о продлении санкций в отношении Российской Федерации. Это произойдет, несмотря на положительный итог прошедшей встречи в «нормандском формате», уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Есть два вида санкций, которые принял в отношении нас ЕС: это санкции, условно говоря, «крымские», которые с нас не снимут никогда, и санкции «донбасские», которые в перспективе будут отозваны, если в ДНР и ЛНР снова наступит мир. Итоги «нормандского саммита» обнадеживают и позволяют считать, что произойдет это в ближайшее время. Если на линии разграничения все пройдет так же гладко, как и на бумаге, то можно со сдержанным оптимизмом ожидать некоторого послабления», — считает собеседник ФАН.

К сожалению, в этот раз санкции все же будут продлены — «авансов» от стран ЕС Россия не получит. Однако в российской элите сильны именно «мировые» настроения, и, учитывая тот авторитет, который имеет наша страна среди республик ДНР и ЛНР, дело остается только за украинской стороной — если она проявит благоразумие, война кончится, а Минские соглашения начнут реализовываться в полной мере. А там и до отмены санкций недалеко, считает Бышок.

При этом, по его словам, можно со всей уверенностью сказать, что американцы более не способны оказывать давление на ЕС в части введения всевозможных ограничений в отношении России.

«Между ЕС и США пробежала черная кошка, — сказал политолог. — У них есть разногласия по целому ряду вопросов, и Европа больше не заглядывает в рот Трампу (президенту США Дональду. — Прим. ФАН) с таким подобострастием, как раньше. Теперь это личная история Меркель (канцлера Германии Ангелы. — Прим. ФАН) и, в некотором роде, Макрона (президента Франции Эммануэля. — Прим. ФАН): они стремятся показать себя как активных на мировой арене политиков, миротворцев, способных решать вопросы войны и мира не только у себя в Евросоюзе, где нет и, скорее всего, никогда не будет войн, но и, скажем так, на периферии, к которой они относят Украину».

Эксперт отметил, что спустя полгода «донбасские санкции» будут сняты, но не целиком — Евросоюз не захочет полностью снимать российскую экономику «с крючка», поддерживая напряженность между входящими в него странами и РФ.

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялся саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии. По его итогам было принято коммюнике, предусматривающее разведение сил в трех новых точках на границе с ДНР и ЛНР. Помимо этого, главы стран-участниц саммита призвали до конца года обеспечить режим прекращения огня и обмен пленными по принципу «всех на всех».