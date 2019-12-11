ФСБ пресекла теракт в Мурманске. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ пресекла теракт в Мурманске Силовики ФСБ нагрянули к «любителям экстремизма» на севере России. В Мурманске задержан сторонник запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор». В руки оперативников мужчина попался в своем тайнике, где прятал самодельную бомбу высокой мощности и готовился к теракту. Взрыв намечался в одном из зданий местного самоуправления, но, к счастью, этого не произошло. О задержанном известно немного: ему 36 лет, он гражданин России. Есть ли у него сообщники, ФСБ пока не сообщает. Что касается запрещенного в России «Правого сектора», он в первую очередь известен как ультраправое националистическое движение на Украине. Которое, как видно, весьма глубоко пустило свои корни. В целом, по данным директора ФСБ Александра Бортникова, за этот год удалось раскрыть почти 80 (78) террористических ячеек по всей стране — «Исламского государства», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и других запрещенных у нас группировок. Свыше 600 человек (боевиков и их пособников) были задержаны. Но, несмотря на это, угроза сегодня остается актуальной во всех регионах России.

В Раде завязалась драка из-за «земельного закона» Бурные дискуссии в Верховной раде Украины переросли сегодня в яростную потасовку. А все из-за того, что не «поделили землю». Вернее, резонансный закон о земле. Видео драки в своем Facebook опубликовал сотрудник украинского кабмина Андрей Якобчук. Он красноречиво подписал: «Такого махача Рада давно не видела». Как сообщают СМИ, конфликт случился на заседании аграрного комитета — именно он рассматривает законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Оппозиция из «Батькивщины» предложила снять документ с повестки парламента, но безуспешно. Дипломатия не удалась — в ход пошли кулаки. Правда, в бой вступили все-таки экс-депутаты Эдуард Леонов и Юрий Сиротюк (от партии «Свобода»), они поджидали оппонентов в кулуарах Рады. От правящего угла ринга, то есть от «Слуги народа», в драку ввязался действующий депутат Андрей Богданец. После чего попал в больницу. Напомним, что законопроект «о земле» продвигает как раз партия «Слуга народа». Правда, в самом народе из-за него начались массовые волнения. Это связано с тем, что на рынок земельной купли-продажи смогут выйти физические и юридические лица, а также государство. Президент страны Владимир Зеленский заверил, что черноземы будут принадлежать украинцам. А «страшилки о китайцах и арабах, вывозящих землю вагонами» он назвал бредом. Хотя ограниченный круг иностранцев приобрести участки все-таки сможет. Аграрии, вышедшие на митинги, опасаются, что путем махинаций Украина «разбазарит» свои владения. И как тут не вспомнить одну из крылатых фраз мэра Киева Виталия Кличко о том, что украинцам надо «готовиться к земле». Произнесенная еще в 2014 году, сейчас она звучат как пророческая. А сам закон тем временем уже принят в первом чтении.