Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак

Москва, 11 декабря. Внезапно помолодевшая известная российская певица Надежда Бабкина приятно удивила поклонников новым образом.

Бабкина опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram приглашение на мероприятие своего театра «Русская песня» под названием «Караоке-веселуха» и фотографию в новом образе. Подписчики исполнительницы подчеркнули, что 69-летняя звезда выглядит намного моложе.

На снимке Надежда Бабкина в красном пальто и с новой прической. Певица решила сделать себе челку и перекрасить волосы в глубокий черный цвет. Пользователи Сети заметили, что признаки возрастных изменений на лице артистки практически отсутствуют, а это говорит либо о хорошей работе визажистов, либо о фотошопе. Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.

«Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.

«Надежда здесь похожа на Ани Лорак», — указал другой.

«Всегда приятно смотреть на красоту. Надежда, не слушайте никого. Вы прекрасны и смотреть на Вас огромное удовольствие! Дарите радость и дальше!» — написала rogge.lena.

«Вот такая стрижка вас молодит. Наконец-то!» — отметил pro_eco_altay.

«Красивая женщина!» — восхитилась tatyana_gracheva14.

«Надежда! Какая вы прелесть! Обожаю!» — написала liudmilakadzaeva.

Но некоторые подписчики не оценили новый образ и указали на фотошоп и пластические операции.

«Что вы с собой делаете? Ужас», — заметила elenakulikova841.

«Всему свое время , как не молодись,от времени не убежишь», — указала brovashovavalen.

«Надо иметь какое-то чувство меры, так выглядеть вульгарно и некрасиво, как будто тебе 20, а не 69. Совсем сдурели!» — возмутилась _svetunchik66_.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале показал зрителям провокационную фотографию Надежды Бабкиной, сделанную во время гастролей в Риге.