Москва, 11 декабря. Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины для полноценного функционирования, об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал публикацию на сайте президента Украины итогового текста саммита «нормандской четверки» в искаженном виде. Пушков отметил, что Киев пытается избежать закрепления в конституции Украины постоянного особого статуса Донбасса.

Пушков объяснил, что без включения пункта об особом статусе Донбасса в конституцию закон может быть отменен.

«Таким образом, Донбасс получит особый закон на время, а потом киевские власти в любой момент могут забрать его обратно», ― пояснил Пушков.

Сенатор отметил, что в Киеве пытаются сделать вид, что речь идет лишь о продлении закона об особом порядке местного самоуправления на год. Однако это лишь один аспект особого статуса, для полноценного функционирования особого статуса необходимо разработать и согласовать ряд нормативных и правовых актов, вытекающих из закона об особом статусе Донбасса.

Накануне партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Украинский президент заявил, что проще продлить действие документа, а потом внести в «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны.

Политолог Максим Жаров отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что это «потом» означает, что Украина по-прежнему не хочет внутреннего урегулирования в рамках Минских соглашений, поскольку «формула Штайнмайера» фактически вводит в действие закон об особом статусе Донбасса с момента подписания его президентом Украины. Таким образом, продлевая закон об особом статусе, но не вводя его в действие, Киев делает вид, что выполнил свою часть договоренностей в Париже.