Москва, 11 декабря. Московский городской суд признал законным решение о взыскании 3,4 миллиона рублей с организаторов несанкционированной акции, состоявшейся 27 июля в центре столицы.

В начале октября Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГУП «Автомобильные дороги» к Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину о взыскании 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, который понесло предприятие в день проведения несогласованной акции в Москве.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской Думы. Поводом для проведения митингов стал отказ Московской избирательной комиссии зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое подтверждает вмешательство иностранных спецслужб в выборы в России. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только представители так называемой «оппозиции», но и агент ЦРУ Стивен Секстон. Американский агент проводил тренинги для сторонников Алексея Навального, в ходе которых рассказывал о технологиях организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать сопротивление сотрудникам полиции.

Кроме того, журналистам ФАН удалось выяснить, что Навальный и его окружение получают крупные денежные средства от зарубежных спонсоров для ведения антигосударственной деятельности на территории России.