Наказание за осквернение воинских захоронений поможет бороться с вандализмом, заявил Шойгу

Москва, 11 декабря. Министерство обороны России предложило ввести наказание за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании российского комитета «Победа».

Глава МО РФ сообщил, что в последнее время увеличилось число противоправных действий по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом, актов надругательства и вандализма над памятниками, это можно наблюдать на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Эстонии и других странах.

Министерство обороны России, по словам Шойгу, подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение памятников Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются не только злоумышленников, но и политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые «своим действием или бездействием этому способствуют».

«Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями», — сказал российский министр.

В начале лета оборонное ведомство России подготовило дополнение к Уголовному кодексу России. Ведомство предложило ввести ответственность за уничтожение и осквернение воинских захоронений и памятников воинам. Мера наказания подразделяется на штраф до 3 млн рублей и лишение свободы сроком на пять лет.