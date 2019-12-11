Эксперт считает, что конституционный комитет Сирии могут перенести в Дамаск

Москва, 11 декабря. Конституционный комитет Сирии действительно со временем может быть перенесен из Женевы в Дамаск, однако говорить об этом пока еще рано. Такое заявление в среду сделал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Пока не пришло время для этого, потому что на территории Сирии есть горячие точки — Идлиб, Алеппо и север Сирии. К тому же нужно что-то решать с курдами. Пока на территории действуют очень много различных сил, так что преждевременно говорить о переносе, но все к этому идет», — отметил он в разговоре с Nation News.

При этом Дандыкин выразил уверенность, что Конституционный комитет действительно необходим для урегулирования вооруженного конфликта. По его словам, на сегодняшний день Сирия постепенно переходит на мирные рельсы. В стране активно восстанавливается пострадавшая от военных действий инфраструктура, беженцы возвращаются в свои дома, а сирийская армия шаг за шагом восстанавливает контроль над захваченными боевиками территориями. Эксперт полагает, что чем больше в САР будет происходить таких позитивных изменений, тем больше шансов на успех будет у людей, работающих в Конституционном комитете.

Напомним, что Конституционный комитет занимается выработкой новой сирийской конституции, которая создается с учетом мнений как официального Дамаска, так и оппозиции. Он является краеугольным камнем всего мирного процесса.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части расследования рассказывалось о связях боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Во второй говорилось о сотрудничестве США с боевиками ИГ1.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Так, многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.