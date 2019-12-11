Соболь стала «невыездной» из-за возбужденного исполнительного производства ФССП Москвы

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь временно не сможет отдыхать за границей из-за возбужденного судебными приставами исполнительного производства. По данным открытых источников, запрет на выезд наложен в связи с неуплатой сотрудницей фонда в добровольном порядке штрафа в размере 300 000 рублей.

Даниловский отдел судебных приставов ФССП Москвы возбудил в отношении юриста ФБК Любови Соболь исполнительное производство из-за неуплаты присужденного ей судом штрафа в размере 300 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

В настоящее время официальный сервис ФССП по информированию установленных запретов на выезд за границу не показывает актуальные данные. Однако информационный портал Dolgi.ru, отражающий сведения об установленных запретах на выезд за пределы Российской Федерации, сообщает, что Любовь Соболь все же временно утратила право выезжать за границу.

Право на установление подобного запрета урегулировано статьями 30 и 67 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве». Согласно диспозициям норм, судебный пристав вправе по собственной инициативе или заявлению взыскателя ограничить выезд за границу при совокупности двух факторов: если должник не расплатился самостоятельно по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований и если сумма взыскиваемых средств более 10 000 рублей.

Напомним, Любовь Соболь участвовала в избирательной кампании летом 2019 года в Мосгордуму. Однако избиркомы законно отказались регистрировать юриста ФБК в качестве кандидата в депутаты парламента из-за выявления большого количества недействительных подписей. В сданных листах Соболь также были обнаружены паспортные данные скончавшихся москвичей — «мертвых душ».

Соболь, не согласившись с результатами проверки подписных листов, выступила организатором ряда несанкционированных массовых акций и митингов, ряд из которых завершился беспорядками. Правоохранительные органы пять раз задерживали Любовь Соболь с составлением административных протоколов по разным частям статьи 20.2 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Различными судами юрист ФБК была оштрафована на 1,23 миллиона рублей.

Сотрудница фонда-иноагента уклонилась от выплаты штрафов, сославшись на отсутствие денежных средств. Об этом Соболь заявляла в интервью телеканалу «Дождь». Однако это не помешало юристу фонда в сентябре съездить в отпуск на Кипр сразу после избирательной кампании. Позднее ФАН сообщил, что в октябре юрист посещала Италию вместе со своим супругом Сергеем Моховым, растрачивая донаты россиян. Отметим, что установленный ФССП запрет временно не позволит Соболь не только совершать увеселительные поездки по зарубежью, но и посещать спонсоров вроде Михаила Ходорковского для получения финансирования фонда.