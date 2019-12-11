«Астанинская тройка» столкнулась с новыми факторами в сирийском урегулировании

Москва, 11 декабря. Турция вряд ли рискнет ссориться с Россией из-за Сирии, несмотря на то, что преследует собственные интересы в данном регионе. Такое мнение высказал в среду военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит работать со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Что касается совместной работы с Путиным, тут есть позитивные шаги. Эрдоган прекрасно понимает, что если Россия отвернется от него в сирийской операции, то он не добьется успеха и не решит ситуацию в пользу Турции», — отметил Баранец в разговоре с порталом Nation News.

Баранец напомнил, что Турция сегодня является бунтарем в НАТО. Она уже ослушалась США, когда купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Поэтому портить отношения с Россией ей не выгодно.

В то же время военный эксперт полагает, что «астанинской тройке» (Россия, Турция, Иран) предстоит столкнуться с новыми вызовами при урегулировании сирийского кризиса. Речь, в частности, идет об американских военных, которые решили «основательно сесть» на захваченных курдскими боевиками сирийских нефтяных полях. Кроме того, нерешенной проблемой остается Идлиб — сирийская провинция, которая преимущественно контролируется террористами.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части расследования рассказывалось о связях боевиков ИГ1 с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Во второй говорилось о сотрудничестве США и террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.