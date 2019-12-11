Власти ФРГ ожидают продления антироссийских санкций на саммите ЕС

Берлин, 11 декабря. Решение о продлении антироссийских санкций будет принято на саммите Евросоюза в четверг. Своими ожиданиями поделился источник в правительстве ФРГ.

«Я исхожу из того, что они будут продлены», — сказал источник.

Представитель ЕС ранее заявил, что главы стран — членов Евросоюза примут политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России. Соответствующее решение должно быть озвучено на саммите 12-13 декабря.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Германия может поднять вопрос об отмене антироссийских санкций в ближайшее время. По его словам, партия «Справедливая Россия» активно сотрудничает с фракцией левых в бундестаге, и она «из первых рук знает, какие настроения существуют в политических и деловых кругах Германии».

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввел санкции против 17 человек, в том числе в отношении российских и украинских граждан, меры касаются также семи компаний из России. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с корреспондентом ФАН указал, что официальным лицам США следует вытащить «бревно из своего глаза», прежде чем предъявлять России за «сучок» в ее глазу.