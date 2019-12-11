Главные новости 11 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 11 декабря.

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже. В Совфеде объяснили, почему Путин стал победителем на саммите в Париже.

Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле рядом с конвоем Североатлантического альянса в Афганистане. Автомобиль взорвался возле конвоя НАТО в Афганистане.

Успенская раскритиковала Лозу, который разводит «грязь», заявляя, что артистка якобы поддерживает конфликт на Украине. Успенская на фоне скандала с Ротару ответила на обвинения Лозы в спонсировании ВСУ.

Широкий спектр неврологических и психиатрических расстройств, включая судороги, болезнь Альцгеймера, серьезную депрессию и аутистическое расстройство, связаны с плохо работающими глутаматными рецепторами в головном мозге — ампарами. Биологи нашли источник возникновения неврологических и психиатрических расстройств.

Канцлер Германии признала Путина победителем на прошедшем в Париже саммите «нормандской четверки». Меркель назвала Путина победителем саммита «нормандской четверки».

После переговоров с Трампом глава МИД РФ пошутил на пресс-конференции про санкции и импичмент. Лавров пошутил в Вашингтоне про импичмент и санкции.

Российская компания «Газпром» в спорах с украинским «Нафтогазом» не использовала еще несколько «нестандартных козырей». Глава «Нафтогаза» заявил о наличии «нестандартных козырей» у «Газпрома».

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. СК сообщил о завершении расследования дела о нападении на Памфилову.

Константин Цзю поддержал боксеров в оспаривании решения WADA о нейтральном флаге для сборной РФ на международных соревнованиях. Цзю высказался об отказе боксеров выступать на ОИ без флага России.

ТНТ впервые на российском ТВ начнет показ сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Сериал «Слуга народа» с Зеленским впервые покажут на российском ТВ.