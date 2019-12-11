Путин поручил заняться вопросом дополнительных выплат ветеранам к юбилею Победы

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных выплат для ветеранов в преддверии юбилея Победы в 2020 году.

Соответствующее поручение он отдал вице-премьеру Татьяне Голиковой на заседании российского организационного комитета «Победа». Глава государства напомнил, что правительство к юбилейным датам и праздникам всегда продумывало вопрос поддержки ветеранов.

«Поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал Путин.

Президент также уточнил, что дополнительные меры поддержки должны коснуться и других категорий граждан, которых власти традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников.