Донбасс, 11 декабря. Количество обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ растет. Националисты обстреливают армейские подразделения в районах разведения. Десантники разворовывают имущество украинской армии. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Несмотря на мирную риторику президента Украины Владимира Зеленского, обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик не прекращаются. За истекшие сутки украинская армия 13 раз открывала огонь в направлении восьми городов и поселков ДНР и ЛНР. На всех направлениях стрельба велась из минометов и гранатометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, стрелкового оружия.

Провокации радикалов

По информации представителя Народной милиции ДНР Рината Айгистова, в ночь со вторника на среду на линии разграничения готовилась провокация. Разведке стали известны два факта задержания посторонних лиц сотрудниками СБУ в районе села Богдановка, что на украинской стороне участка состоявшегося ранее разведения сил и средств в Донецкой области.

В первом случае задержали трех граждан, один из которых являлся военнослужащим ВСУ. Еще двое были участниками «Украинской добровольческой армии». В момент задержания злоумышленники устанавливали 82-мм миномет вблизи позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. При себе у них находилось четыре снаряда к миномету.

Следом в Богдановке полицейские выявили и задержали трех журналистов украинского «5 канала», у которых отсутствовало разрешение на видеосъемку в этом районе. Оба факта однозначно взаимосвязаны. Первая группа готовила обстрел территории ДНР с целью вызвать ответный огонь, а вторая планировала съемку ответного удара.

Украинские военнослужащие отстреливаются от националистов

Противостояние между регулярными частями украинской армии и боевыми группами праворадикалов накаляется. В районе села Золотое Луганской области произошла перестрелка из гранатометов и стрелкового оружия между бойцами 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ и группой националистов. Информацию корреспонденту ФАН сообщили в пресс-центре Народной милиции ЛНР.

Факт перестрелки подтвержден наблюдателями миссии ОБСЕ. Кроме того, передовые подразделения 72-й бригады ВСУ продолжают наращивать военный потенциал вблизи участка разведения сил и средств в Луганской области. Разведка луганчан зафиксировала в селе Катериновка нахождение двух боевых машин пехоты ВСУ.

Десантники воруют армейское имущество

В 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ комиссия оперативно-тактической группировки «Север» выявила недостачу военного имущества в виде двух грузовиков «Урал», двух дизельных агрегатов и другого имущества на сумму 2 миллиона гривен. При проверке перевода техники на зимний режим оказалось, что в 70% случаев перевод осуществлялся только на бумаге.