Москва, 11 декабря. США ведут двуличную политику в Сирии, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

В США одни говорят о мирном разрешении ситуации в Сирии, другие помогают боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

По словам эксперта, американцы делают заявления о необходимости мирного урегулирования конфликта в САР, чтобы успокоить мировое сообщество и держать марку цивилизованного государства. Перенджиев подчеркнул, что Вашингтон никогда не сознается в поддержке террористов, но продолжит их руками грабить и уничтожать Сирию.

Во время официальных встреч представители Соединенных Штатов постоянно говорят о якобы борьбе с терроризмом и их заинтересованности в этом. По мнению политолога, нужно принять, что американцы двуличны.

«(Президент США Дональд. — Прим. ФАН) Трамп по-честному сказал, что грабили и будем грабить, а (госсекретарь США Майк. — Прим. ФАН) Помпео не может так отвечать, он ведь дипломат. Он отвечает, что мы будет думать и принимать меры», — указал политолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

Со стороны США ситуация в Сирии никак не изменится, убежден Перенджиев. Даже если американское руководство решит вывести войска из республики, на их место придут наемники частных военных компаний, которые будут делать то, что прикажут в Белом доме.

В первой части расследования Федерального агентства новостей рассказывается о связях сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой ИГ1.

Вторая часть посвящена незаконной деятельности Соединенных Штатов в Сирии. В частности, ФАН удалось получить сведения, подтверждающие, что американцы оказывают поддержку и финансируют террористическую группировку.

В третьем материале в серии публикаций рассказывается о героизме россиян, которые участвуют в боевых действиях в Сирии. Сирийцы указывают, что благодаря России ситуацию в САР удалось изменить в лучшую сторону, кроме того, приезд россиян поспособствовал мирному разрешению конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.