Палата представителей пообещала ответить на ввод ВС Турции в Ливию

Парламент в Тобруке официально осудил заявление президента Турции о готовности направить вооруженные силы на помощь террористам ПНС Ливии.

Тобрукское правительство опубликовало официальное заявление, в котором осудило вмешательство Анкары во внутренние дела Ливии и отвергло соглашение о безопасности и военном сотрудничестве и демаркации недействительных морских границ между Турцией и ПНС Ливии. Парламентарии сослались на несоответствие документа с конституционной декларацией.

Совет Палаты представителей поддержал решение спикера парламента Агилы Салеха обратиться к Египту, Греции и ЛАГ и убедить их поспособствовать аннулированию соглашения и отзыву признания легитимности ПНС Ливии. Также Совет осудил позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности направить турецкие вооруженные силы в Ливию по запросу главаря ПНС Файеза Сарраджа как вопиющее вмешательство в ливийские дела и пообещали ответить на любые угрозы, затрагивающие суверенитет Ливии и интересы ее народа.

«Ливийский народ, который сталкивался с колонизатором на протяжении всей своей истории и приносил ради своего достоинства и суверенитета большие жертвы, не преминет противостоять амбициям Турции в Ливии», — говорится в заключении официального документа.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

Правительства Египта, Греции и Кипра выразили общее мнение, что подписанные меморандумы между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не имеют юридической силы.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) было сформировано западными странами после свержения последнего легитимного правителя Ливии — Муаммара Каддафи. Функционеры ПНС напрямую связаны с террористами как общим бизнесом, так и общими кураторами на Западе.