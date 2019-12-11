Депутата «Слуги народа» госпитализировали после драки в Раде

Киев, 11 декабря. Депутата партии «Слуга народа» Андрея Богданца доставили в больницу после драки в Верховной раде на заседании комитета по вопросам аграрной политики. Об этом сообщила глава пресс-службы партии Евгения Кравчук.

«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице», — написала представитель партии в Facebook.

В партии «Слуга народа» заявили о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы.

Ранее стало известно, что после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики между депутатом от «Слуги народа» и националистами завязалась драка. Члены фракции «Свобода» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко напали на Богданца, потребовав снять с рассмотрения законопроект о рынке земли. Депутаты «Слуги народа» обратились к правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент.

Отметим, что это уже не первый инцидент с применением силы в Раде. В сессионном зале Верховной рады 5 декабря столкнулись депутаты «Слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос. Причиной конфликта стало оскорбление Лероса экс-представителя кабмина в Раде Ирины Верещук. Бужанский заступился за нее.