Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Михалковым и Зыкиной

Москва, 11 декабря. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

По данным KP.Ru, могила Лужкова будет располагаться на пятом участке рядом с захоронением писателя Сергея Михалкова. Рядом с захоронением Лужкова также будут находиться могилы певицы Людмилы Зыкиной и бывшего главы МИД РФ Евгения Примакова и актрисы Татьяны Самойловой.

Отпевание и прощание с Юрием Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Церемонию отпевания проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова. По сего словам, бывший мэр Москвы сделал весомый вклад в развитие церковно-государственного сотрудничества, а также оказывал активную помощь при строительстве восстановлении храмов в столице.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике, где ему провели кардиохирургическую операцию. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока.

С конца 70-х годов Лужков работал в Моссовете и Мосгорисполкоме. В 1992 году Лужков занял пост мэра Москвы. Позднее его трижды избирали главой города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Глава государства направил телеграмму родственникам экс-мэра Москвы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения.