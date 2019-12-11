Сирия, 11 декабря. В лагере «Аль-Хол» в Хасаке из-за отсутствия медицинской помощи скончался ребенок. Союзники Турции на один километр отошли от магистрали М-4 на севере САР. САА сбила беспилотник боевиков на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами к западу от Алеппо; открыли ответный огонь по расположениям боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: попыталась атаковать САА при помощи ударного беспилотника на северо-западе провинции Хама.

Курдские вооруженные группировки: пережили еще один взрыв в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: на один километр отступили от магистрали М-4, пролегающей через приграничные с Турцией районы.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что в западной части региона возобновились вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Джихадисты открыли огонь по зданию научно-исследовательского института на западной окраине Алеппо. В свою очередь артиллерийские дивизионы правительственных войск атаковали позиции боевиков недалеко от пригорода Ар-Рашидин. Кроме того, ответным ударам военнослужащих САА подверглись огневые позиции радикалов в окрестностях населенных пунктов Джазрайя, Халса, Хумейра и Хан аль-Асаль. Напомним, в первой половине дня стало известно о том, что ракетные обстрелы, предпринятые исламистами накануне, обернулись гибелью двух местных жителей административного центра региона.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции продолжаются ожесточенные столкновения на линии соприкосновения сил вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армии (САА). По данным новостного портала Step News Agency, в ответ на обстрелы со стороны террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» из ракетных установок «Град» правительственные подразделения ударили по расположениям боевиков недалеко от поселения Умм ат-Тина. Кроме того, в данном районе были задействованы беспилотники ВВС Сирии, которые атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Twitter-канал (OrientNewsEn) сообщает о новом взрыве в провинции Ракка. СВУ детонировало на маршруте следования патрульных «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакой информации о последствиях инцидента и точном месте случившегося пока не поступало. Некоторые из местных активистов полагают, что к установке бомбы могут иметь отношение боевики «Исламского государства»1, подпольная деятельность которых широко распространена на оккупированной курдскими боевиками территории. В то же время существует вероятность того, что в организации взрыва могут быть замешаны и сами члены SDF, которые осуществляют минирование местности на линии соприкосновения сил с союзными Анкаре формированиями.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News опубликовало данные о результатах последних столкновений на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции. Стало известно, что сирийским военным удалось сбить один из ударных беспилотников боевиков в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы. Дрон был замечен над населенным пунктом Аль-Фрика и уничтожен прежде, чем успел нанести удары по освобожденным САА районам провинции. Таким образом, исламисты антиправительственных бандформирований продолжают провоцировать столкновения с САА в демилитаризованной зоне, которая была сформирована на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября.

Провинция Хасака

Между тем Twitter-канал (NPA_English) сообщает о том, что протурецкие формирования на километр отступили от магистрали М-4, об открытии которой сообщалось несколько часов назад. Отмечается, что российские военные полицейские в сопровождении двух вертолетов осуществили патрулирование на шоссе, чтобы убедиться в отводе отрядов союзников Турции.

Между тем в лагере «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF), ввиду отсутствия квалифицированной медицинской помощи погиб ребенок, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ALCORA_11). Напомним, несколько часов назад стало известно об освобождении из пункта временного размещения порядка 200 человек, большинство из которых являются родственниками террористами «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.