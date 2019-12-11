Военный эксперт рассказал, где может начаться генеральное сражение XXI века

Российский, китайский, американский и японский флот рискуют столкнуться в генеральном сражении XXI века, предположил в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В любой момент между США и Китаем может возникнуть обострение борьбы за острова в Южно-Китайском море, которое приведет к столкновению их флотов. Об этом заявил ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Сивков обращает внимание, что причиной генерального сражения может стать конфликт с использованием обычных вооружений. В дальнейшем военные действия противоборствующих сторон перерастут в ракетно-ядерные удары.

Как считает Михаил Александров, сражение такого масштаба в современных условиях действительно может произойти. По его словам, столкновение флотов противников может начаться по двум сценариям.

«В Тихом океане между США и Китаем возможен любой конфликт. Сейчас США задирают Китай по поводу островов в Южно-Китайском море. США не признают, что это китайская территория. В любой момент может возникнуть обострение. В этом случае начнется военное столкновение флотов. Если война будет разрастаться, то Россия не останется в стороне, и поддержит Китай. Япония и Австралия поддержат США. Тогда война переместится не только в Тихий океан, но и в Атлантику. По крайней мере, это один из сценариев. Также США могут заблокировать проход наших судов. Тогда нам придется захватывать их суда. А это может разрастись до крупномасштабной войны. Такие инциденты могут произойти в районе Северного морского пути. США не признают, что это наша территория. Однако сейчас у них там силенок маловато», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт объяснил, что если начнется столкновение ВМФ России и ВМС Китая с ВМС Соединенных Штатов, то морской конфликт не ограничится военными действиями в океане.

«Победить, не разгромив противника полностью, невозможно. Даже если американцы весь китайский флот уничтожат, а китайцы не сделают обратное с США, то с береговых позиций Китай все равно может отгонять флот противника. США придется наносить удары по территории Китая. США без крупномасштабной войны в таком конфликте победить не смогут. При этом Россия может ввести сухопутные войска в Прибалтику, атаковать позиции США на Аляске. Таким образом, если будет крупномасштабное столкновение флотов, то конфликт не ограничится одними сражениями в океанах. Стоит отметить, что ущерб для всех будет ужасный», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп считает Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Также он сравнил сегодняшнюю Россию с СССР, который считался главной угрозой для США во времена президента Рейгана (1981– 1989 годы).

По словам Эспера, США отстали от России в развитии гиперзвуковых вооружений. Кроме того, он отметил, что часть российских военных разработок на современном этапе не подлежит запрету согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Вашингтоном и Москвой.