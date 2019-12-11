Сурков назвал «фантазиями» заявление Авакова о саммите в Париже

Москва, 11 декабря. Помощник президента России Владислав Сурков назвал «фантазиями» заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что переговоры «нормандской четверки» в Париже были напряженными и эмоциональными.

«Переговоры в Париже не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова», — отметил Сурков.

Он напомнил, что глава украинского МВД, по его же собственному заверению, не был допущен до переговоров. А после встречи пробрался в помещение, где ужинали лидеры стран «нормандской четверки» и активно допивал оставшееся после них вино.

Помощник президента заметил, что «не нужно верить» пьяному человеку, который к тому же отсутствовал на переговорах, пишет «Царьград».

Примечательно, что слова украинского министра о «сдавших нервах» также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости, он твердо подчеркнул, что такого на переговорах не было, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее Аваков в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что встреча лидеров РФ, Украины, Германии и Франции была напряженной и излишне эмоциональной, а у российской делегации якобы «сдали нервы».

Состоявшийся 9 декабря саммит стал первой встречей президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По итогам переговоров было принято решение продолжить работу по разведению сил в Донбассе, а также совершить обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса по принципу «всех на всех».