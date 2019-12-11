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Путин назвал резолюцию Европарламента о мировой войне беспардонной ложью

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Путин назвал резолюцию Европарламента о мировой войне беспардонной ложью

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европейского парламента о Второй мировой войне, назвав положения документа беспардонной ложью.

Глава государства отметил, что попытки искажения исторической правды не прекращаются. Кроме того, к ним подключились не только наследники пособников нацистов, но и международные институты.

Путин возмутился тем, что представители ЕП ставят на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, а также обвиняют СССР в развязывании войны наряду с нацистской Германией.

«А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата», ― подчеркнул Путин.

Ранее депутаты Европарламента выступили с инициативой разработать долгосрочную стратегию по противодействию России. Польские парламентарии Анна Фотыга, Витольд Ващиковский, Яцек Сариуш-Вольский и Кароль Карский заявили, что обеспокоены «враждебной российской пропагандой» и деятельностью террористов.

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