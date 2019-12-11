Украина не получит долгосрочный контракт на транзит газа из России, уверены эксперты

Украина думает, что не должна учитывать интересы России в газовом вопросе, Москва в свою очередь заинтересована в альтернативных маршрутах. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Долгосрочный контракт

Позиция Украины относительно контракта на транзит газа из Российской Федерации не изменилась — Киеву нужен долгосрочный договор «на достаточный объем». Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник, 10 ноября. На полях саммита прошли переговоры Российской Федерации и Украины о поставках газа. После этого глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев не достигли никаких договоренностей, а исполнительный директор компании Юрий Витренко также сообщил, что стороны «договорились продолжать договариваться».

«Переговоры продолжаются, это сложное дело, это дорога с двусторонним движением. Позиция Украины не изменилась — нам нужен долгосрочный контракт на достаточный объем для того, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины и Восточной Европы», — заявил Гончарук.

Кроме того, украинский политик подчеркнул, что Москва и Киев продолжают договариваться относительно условий нового контракта на транзит газа.

«Аргументы сильные у двух сторон. Поэтому я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то договоренность. Конечно, вопрос, какой будет эта договоренность, — об этом говорить рано. Это вопрос сближения позиций», — подчеркнул Гончарук.

«Не об этом мечтал Порошенко»

Как отметил Владимир Корнилов, позиция России известна: надо заключать договор на год. Понятны страхи Украины, которая считает, что после введения «Северного потока — 2» в действие она потеряет транзит.

«Но Владимир Путин же сказал в Париже, что Украина может сохранить транзит на взаимовыгодных условиях. Приставка «взаимо» в данном случае является ключевой. Но Киев думает, что интересы России учитывать не нужно», — рассказал Владимир Корнилов.

Антон Бредихин напомнил, что на встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в ходе саммита «нормандской встречи» обсуждался в том числе и газовый вопрос. Он был оставлен в связке с конфликтом в Донбассе.

«Это значит многое. Видимо, поставки газа из Соединенных Штатов и Молдавии оказались чересчур незначительными, раз уж Киев все равно желает закупать газ из Российской Федерации. Не о такой евроинтеграции мечтал Петр Порошенко, свергая Виктора Януковича. А ведь за газ на Украине еще и сажают. Вспомним опыт Юлии Тимошенко», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт выразил мнение, что ситуация с газовым контрактом для Украины складывается крайне сложная. Новый долгосрочный контракт однозначно сопрягается с формированием новой системы российско-украинских экономических и политических отношений.

«И одновременно возникает вопрос: а не соизволит ли Киев оплачивать поставки газа жителям Донбасса? Ведь Владимир Зеленский несколько раз заявлял об «оккупированных» территориях как о частях Украины. Но пойдут ли на заключение газового контакта в Москве? На таких то условиях? Думается, что нет. Россия строит свою альтернативную систему транзита «голубого топлива» в Европейском союзе, а долгосрочный контракт моментально разрушит стратегию в данной сфере», — заключил Антон Бредихин.

Ранее Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.