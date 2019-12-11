Лаврентьев заявил, что войска США должны покинуть территорию Сирии

Нур-Султан, 11 декабря. Войска США и подразделения стран-участниц международной коалиции должны покинуть территорию Сирии. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана.

«Американский военный контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии», — сказал он.

Лаврентьев также добавил, что вывод войск США и международной коалиции из Сирии позволит снять противоречия между курдами и сирийским правительством.

Он подчеркнул, что присутствие США в Сирии, а также незаконная добыча и экспорт сирийской нефти обсуждались в ходе встречи в Нур-Султане. Лаврентьев подчеркнул, что Россия считает неприемлемой оккупацию нефтяных месторождений на севере Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с территорией Турции.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов.

Позднее США объявили о завершении вывода курдских боевиков. Однако курдские террористы сохранили свое присутствие на севере Сирии, а также продолжили осуществлять провокации, направленные против мирных сирийцев и турецких военных.

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом Эспер заявил, что Вашингтон готов использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, которые базируются в районе населенного пункта Ас-Сувар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что Вашингтон осуществляет незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были обнародованы Минобороны РФ.

Ранее ФАН опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористами ИГ. Нашим корреспондентам удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против группировки ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.