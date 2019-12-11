Эксперт заявил, что Турция закрытием базы создаст для США серьезную проблему

Москва, 11 декабря. Решение Турции закрыть для США военную авиабазу «Инджирлик» может стать серьезной проблемой для Вашингтона и негативно сказаться на отношениях двух стран, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена закрыть доступ для американцев на «Инджирлик».

Желание турецких властей ограничить доступ к базе связано с санкциями, которые Вашингтон планирует ввести против Турции из-за покупки у Москвы российских ЗРК С-400. Однако главная цель США — прекращение контртеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.

Леонков убежден, что такой сценарий не повлияет на операцию Турции, но скажется на отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Он напомнил, что на прошедшем в Лондоне саммите НАТО Турция подняла вопрос о признании курдских вооруженных формирований террористической группировкой, однако поддержки со стороны альянса не получила.

США в свою очередь требуют от Турции прекратить боевые действия против орудующих на севере Сирии и на границе с Турцией курдских боевиков. Анкара уверенно показала, что не собирается замалчивать о проблеме и примет меры в случае необходимости.

«В то же время НАТО сплотились вокруг США, говоря, что Турция ведет себя неправильно, покупая комплексы С-400. В итоге мы видим соответствующую реакцию Анкары, — указал эксперт в беседе с «НьюИнформ». — База «Инджирлик» является очень важной для американцев, потому что там хранится тактическое ядерное оружие в виде бомб B61. Если Турция закроет эту базу, то все полеты на Ближнем Востоке для США станут проблемой и им необходимо будет решать, куда деть ядерное оружие».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало состоящее из трех частей расследование, посвященное Сирии. В первой части рассказывается о связях сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Вторая часть посвящена преступной деятельности США в Сирии. В частности, стало известно, что американцы оказывают поддержку и финансируют террористическую группировку.

Третий материал в серии публикаций касается героизма россиян, которые участвуют в боевых действиях в Сирии. Жители республики в интервью указывают, что благодаря России ситуацию в САР удалось изменить в лучшую сторону, кроме того, приезд россиян поспособствовал мирному разрешению конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.