Навальный опустошил биткоин-кошелек и улетел в Лондон просить денег у Чичваркина

Москва, 11 декабря. Министерство юстиции РФ признало так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» иностранным агентом еще в октябре текущего года. Правоохранители выяснили, что глава ФБК блогер Алексей Навальный получал финансирование из-за рубежа.

После раскрытия источников финансирования ФБК спонсоры Навального перестали скрываться, а миллионер Евгений Чичваркин организовал специальный фонд для перечисления средств в ФБК. Ранее стало известно, что в понедельник, 9 декабря, Навальный снял последние деньги со своего старого биткоин-кошелька и улетел в Лондон на встречу со своим финансовым посредником.

Навальный использовал свой основной биткоин-кошелек для сбора пожертвований, именно данный счет был указан на сайтах блогера. Кроме того, благодаря этому кошельку журналистам удалось выяснить, что все так называемые расследования Навального носили заказной характер. За публикацию «расследований» с 2016 года Навальный получил более 4,6 млн долларов (300 млн рублей).

Согласно российскому законодательству о деятельности фондов, подобные ФБК организации должны ежегодно отчитываться перед Минюстом о полученных средствах. Однако в случае с биткоинами это сделать невозможно.

Примечательно, что перевод крупных сумм на биткоин-кошелек Навального совпадает с выходом псевдорасследований ФБК. Например, 17 ноября на счет Навального поступило 14,7 тысячи долларов (934,3 тысячи рублей), а спустя четыре дня блогер попытался подать в суд на президента России Владимира Путина. Акция носила исключительно спекулятивный характер, будучи юристом, Навальный не мог не знать, что президент РФ обладает неприкосновенностью.

Ранее, 7 ноября, на счет Навального поступил еще 1 млн рублей, а через четыре дня блогер опубликовал очередной вброс про прокурора Москвы Дениса Попова. Навальный сообщил что якобы у Попова есть незадекларированная недвижимость. Однако антикоррупционные структуры проводили полную проверку Попова летом 2019 года перед назначением на должность, и фактов сокрытия имущества обнаружено не было.

В сентябре текущего года кошелек Навального пополнился сразу на 76 тысяч долларов (4,8 млн рублей). Деньги поступили через трое суток после единого дня голосования. В ходе избирательной кампании Навальный отличился тем, что пиарил через «умное голосование» кандидатов от партии КПРФ.

В июне текущего года на биткоин-кошелек Навального поступили 36,4 тысячи долларов (2,3 млн рублей). Через пять дней после вознаграждения Навальный стал распространять фейковое видео о депутате Мосгордумы Андрее Метельском. Суд признал «расследование» вбросом и призвал удалить лживые материалы.

Ранее Навальный использовал другой биткоин-кошелек. Однако в 2018 году счет опустошили и забросили. Всего на этот кошелек поступило более 33,6 млн рублей. Как и в случае с первым счетом, когда на кошелек поступала крупная сумма, то Навальный публиковал очередную порцию фейков.

За кампанию против миллиардера Олега Дерепаски в феврале 2018 года Навальный получил 2 млн рублей, однако вскоре удалось выяснить, что представленное расследование основывалось на подтасовке фактов.

Самый крупный транш Навальный получил более 6,5 млн рублей за кампанию против Владимира Путина сразу после выборов президента в РФ.

Очевидно, что основные платежи на счета Навального происходят перед публикацией «расследований» и прочих вбросов. Заявление Навального о том, что миллионные донаты приходят от «простых россиян» не соответствует действительности. При этом последователи Навального могут следить только за теми траншами, которые блогер сам раскрывает. Теперь же Навальный решил о вовсе вывести все средства с биткоин-кошелька и скрыть данные о финансировании. Найти альтернативный путь для получения средств Навальному поможет найти Чичваркин, с которым блогер встретился в Лондоне.