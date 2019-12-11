Победителем «нормандского саммита» может быть только народ Донбасса, заявили в Госдуме

Москва, 11 декабря. Победителем после «нормандского саммита» должен быть народ Донбасса, когда прекратится гражданская война, когда прекратит литься кровь, когда прекратится страшная жизнь людей под обстрелами, заявил депутат Госдумы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Политик напомнил, что канцлер ФРГ Германии Ангела Меркель, оценив саммит «нормандской четверки», в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвала его победителем по итогам встречи.

«Сегодня ты победитель…», — сказала она Путину, когда лидеры стран-участниц «нормандского формата» шли на совместную пресс-конференцию.

Однако Чепа считает иначе.

«Если минские договоренности будут выполняться, о чем говорил Путин, тогда победит долгожданный мир, к которому все стремятся», — заявил он в комментарии телеканалу 360.

Напомним, первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В нем приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение Владимира Путина и Владимира Зеленского.

К слову, сам Зеленский мнение Меркель о победе Путина не разделил.

«[На встрече с Путиным] были какие-то уступки, я это почувствовал… я не знаю, кто кого, — сейчас правильно быть дипломатом. Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал он в ходе брифинга по итогам «нормандского саммита».

Гражданская война на территории Украины продолжается с апреля 2014 года. Киевские власти ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Донецкая и Луганская народные республики не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали почти 13 тысяч человек. Россия не является участником вооруженного конфликта на территории Украины, а только оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса.